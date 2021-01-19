На Кубани в станичной школе открыли новый кабинет физики

Краснодарский край

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Новый кабинет физики в школе № 7 станицы Тбилисской с современным оборудованием стоил около 5 млн рублей

Деньги выделены по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В пресс-службе Тбилисского района отметили, что школьники с удовольствием используют новое оборудование. В него входят комплекты наборов для проведения лабораторных работ и опытов, мобильный класс из ноутбуков, сенсорная доска и учебные пособия.

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«Мы довольны, что наш кабинет физики оснащен таким современным оборудованием. Его использование делает уроки более практически ориентированными и позволяет качественнее проводить лабораторные работы и опыты. А дети стали больше интересоваться предметом», — рассказала педагог школы Кристина Савченко.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году по нацпроекту «Образование» четыре школы района открыли образовательные центры «Точки роста», а две — запустили кабинеты биологии и химии. Оборудование стоило более 5 млн рублей.

Благоустройство Инвестиции Образование Тбилисский район Школа

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