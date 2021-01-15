В Сочи попрошайка избил посетителя кафе за отказ дать деньги

В одном из сочинских кафе на улице Навагинской посетителя кафе избили за отказ в милостыне

Конфликт произошел вечером 14 января, рассказали в пресс-службе УВД по Сочи порталу Юга.ру. По свидетельствам очевидцев, к мужчине подошел попрошайка и предложил пожертвовать деньги. После получения отказа он привел знакомых, которые повалили посетителя кафе на пол и стали избивать. Как сообщили медики скорой помощи, прибывшие на место ЧП, мужчина отделался ушибами.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия», — сказали в полиции.

Как писали Юга.ру, в июле 2018 года в Геленджике мужчину зарезали во время драки в кафе. А в октябре 2020 года в станице Старощербиновской полицейский выстрелил в парня, который устроил конфликт в заведении.