В Сочи попрошайка избил посетителя кафе за отказ дать деньги

Краснодарский край

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В одном из сочинских кафе на улице Навагинской посетителя кафе избили за отказ в милостыне

Конфликт произошел вечером 14 января, рассказали в пресс-службе УВД по Сочи порталу Юга.ру. По свидетельствам очевидцев, к мужчине подошел попрошайка и предложил пожертвовать деньги. После получения отказа он привел знакомых, которые повалили посетителя кафе на пол и стали избивать. Как сообщили медики скорой помощи, прибывшие на место ЧП, мужчина отделался ушибами.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия», — сказали в полиции.

Как писали Юга.ру, в июле 2018 года в Геленджике мужчину зарезали во время драки в кафе. А в октябре 2020 года в станице Старощербиновской полицейский выстрелил в парня, который устроил конфликт в заведении. 

Драки Полиция Сочи

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