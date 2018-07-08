В Геленджике мужчину зарезали во время драки в кафе — СМИ
В одном из кафе Геленджика произошла драка с поножовщиной, один человек погиб
Инцидент произошел вечером 6 июля.По словам очевидцев, ссора между двумя группами мужчин переросла в поножовщину. Один из участников драки получил ножевое ранение. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего, пишет «Регион online».
По информации «За рулем Кубань», драка произошла в кафе «Ретро».
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю информацию о происшествии не комментируют. Получить комментарий краевого управления СКР не удалось.
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