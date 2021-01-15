Жителям Новороссийска воду будут подавать по 3 часа в сутки

Ограничения связаны с тем, что на Троицком групповом водопроводе будет вводить в эксплуатацию новый водовод. Из-за этого в Новороссийске с 17 по 19 января МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодной воды в таком режиме:

17 января — с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;

18 января — с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30,

19 января — с 6:00 до 7:30, а вечером — в штатном режиме.

Автоцистерны будут подвозить воду местным жителям. После выхода ТГВ на обычный режим подача водоснабжения будет восстановлена в полном объеме, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.