Жителям Новороссийска воду будут подавать по 3 часа в сутки
В Новороссийске с 17 января временно ограничат подачу воды
Ограничения связаны с тем, что на Троицком групповом водопроводе будет вводить в эксплуатацию новый водовод. Из-за этого в Новороссийске с 17 по 19 января МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодной воды в таком режиме:
- 17 января — с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;
- 18 января — с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30,
- 19 января — с 6:00 до 7:30, а вечером — в штатном режиме.
Автоцистерны будут подвозить воду местным жителям. После выхода ТГВ на обычный режим подача водоснабжения будет восстановлена в полном объеме, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Напомним, в прошлый раз в Новороссийске ограничивали подачу воды до 3 часов в сутки в начале декабря, а до этого — в октябре.
Износ старых сетей на водопроводе составлял 90%, в конце мая на объекте запустили новую ветку, чтобы снизить количество аварийных отключений воды.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.