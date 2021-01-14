Трое мужчин создали жилищно-строительный кооператив, в который привлекали деньги людей под видом вступительных и паевых взносов в счет оплаты договоров об участии в ЖСК «Уютный». При этом предприниматели изначально не собирались строить дома и выполнять обязательства. Потерпевшими признали 165 человек. Ущерб превысил 83 млн рублей. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Аналогичная ситуация сложилась с ЖСК «Светлый дом» в Горячем Ключе. Однако эти дома все-таки достроили и собственники смогли получить свидетельства и въехать в квартиры. Из-за этого уголовное дело переквалифицировали с мошенничества на ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб). Сумма ущерба, причиненного 174 дольщикам составила более 84 млн рублей.

Прикубанский районный суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 7 месяцев в колонии общего режима. Одному из фигурантов назначили условное наказание, рассказали порталу Юга.ру 14 января в пресс-службе Краснодарского краевого суда.