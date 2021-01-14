Перевозчики Краснодара получили предостережение от УФАС из-за повышения стоимости проезда

Краснодарский край

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13 января ФАС предупредила компании Краснодара, обслуживающие маршрутки, о недопустимости нарушения законодательства

Как писали Юга.ру, с 9 января на 16 из 78 маршрутов началось поэтапное увеличение стоимости проезда с 28 рублей до 30. В мэрии поясняли, что с 2017 года в автобусных маршрутах действует нерегулируемый тариф. Поэтому перевозчики сами устанавливают цены и берут на себя все затраты. В свою очередь, обслуживающие маршруты компании объяснили повышение стоимости большими затратами (закупка кассовых аппаратов и табличек Брайля, обустройство маршруток) и снижением выручки из-за пандемии.

13 января в управлении Федеральной антимонопольной службы по краю сообщили, что выдали предостережение перевозчикам краевого центра в связи с повышением цены проезда. Предупреждение о недопустимости совершения действий, который могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, выдали ООО «Технотранс-Юг», ООО «Респект», ООО «Кубань», ООО «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара» и ООО «Квартет».

Краснодар Общественный транспорт ФАС

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