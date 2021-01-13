В Кабардино-Балкарии для всех машин закрыли трассу в сторону Грузии

Кабардино-Балкария, Вся Россия, В мире

Распечатать

В Кабардино-Балкарии из-за непогоды с 11 января запретили движение всех машин в сторону Грузии

С 11 января до особого распоряжения на федеральной автодороге А-161 Владикавказ — Нижний Ларс граница с Республикой Грузия запретили движение всех машин. Это связано с ухудшением погоды в Грузии и невозможностью безопасного проезда. Кроме того, соответствующее распоряжение выпустила комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Северной Осетии.

В отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Кабардино-Балкарии 13 января попросили водителей планировать свой маршрут с учетом ограничений. Ведомство сообщит о возобновлении движения.

Грузия дорога на курорт Дороги Курорты и туризм

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кабардино-Балкарии для всех машин закрыли трассу в сторону Грузии
В Краснодаре ищут водителя, который протаранил несколько машин и скрылся
В Крыму ожидаются аномальные морозы до -15 °С
В Краснодаре сдали долгострой, в котором суд запрещал продавать квартиры
Экс-замглавы приставов Кубани смягчили статью о мошенничестве. Дело ведет судья Захарчевский, который сбил человека
В Сочи побит температурный рекорд 53-летней давности

Лента новостей

Жара в декабре или снег в апреле?
Вчера, 08:02
Жара в декабре или снег в апреле?
Тест про климат в Краснодаре
Фонари, гирлянды и снег
12 января, 08:00
Фонари, гирлянды и снег
Парк «Краснодар» на новогодних каникулах
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Реклама на портале