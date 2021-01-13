В Кабардино-Балкарии для всех машин закрыли трассу в сторону Грузии

В Кабардино-Балкарии из-за непогоды с 11 января запретили движение всех машин в сторону Грузии

С 11 января до особого распоряжения на федеральной автодороге А-161 Владикавказ — Нижний Ларс граница с Республикой Грузия запретили движение всех машин. Это связано с ухудшением погоды в Грузии и невозможностью безопасного проезда. Кроме того, соответствующее распоряжение выпустила комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Северной Осетии.

В отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Кабардино-Балкарии 13 января попросили водителей планировать свой маршрут с учетом ограничений. Ведомство сообщит о возобновлении движения.