На градсовете Сочи обсудили развитие турбазы «Южной» в Хосте

В конце декабря градостроительный совет Сочи поддержал проект комплексного развития территории улицы Володарского и заброшенной турбазы «Южной» в Хосте

Инвестиционно-строительная компания «Еврострой» планирует построить на этом месте гостинично-апартаментный комплекс, школу и детсад. В пресс-службе компании отметили, что работы планируют начать со строительства школы и капремонта дороги по Володарского. В градостроительный совет входят специалисты по строительству и архитектуре. После обсуждения концепции благоустройства улицы Володарского 12 членов градсовета проголосовали за, 3 — против, 1 воздержался. Во время обсуждений было рекомендовано создать рабочую группу, которая рассмотрит интеграцию проекта в существующий микрорайон.

Кондратьев опять захотел построить дублер трассы Джубга — Сочи: Ранее проект оценивали в 1,6 трлн рублей

Застройщик подчеркнул: все конструктивные рекомендации будут проработаны. Так, «Еврострой» намерен увеличить процент озеленения по сравнению с первым вариантом проекта и максимально сохранить краснокнижные деревья. Если оставить какие-то из них не удастся, то застройщик обязуется выплатить компенсацию — эти деньги потратят на создание новых зеленых зон в городе. Назначение территории не изменится: на месте разрушенной турбазы появится современный туристско-рекреационный объект, который станет частью курортного потенциала Сочи.



«Еврострой» планирует строить здания не выше восьми этажей. Детсад на 110 мест и общеобразовательную школу на 800 мест застройщик намерен подарить городу. Инвестор уже передал в муниципальную собственность два участка общей площадью 4 тыс. кв. м для строительства школы. Также из земельного участка, принадлежащего инвестору, будет выделен проезд общего пользования.

Также в планах реконструировать и укрепить аварийную автодорогу по Володарского, расширить за счет территории инвестора и обустроить тротуары. Жителям аварийного барака на территории турбазы застройщик собирается предоставить новое жилье. Кроме того, в районе проведут современный водопровод, канализацию, электро- и газоснабжение. На градсовете заметили, что стройка может усилить оползни. Представитель застройщика ответил, что в 2020 году геологические исследования показали, что участок пригоден для строительства с условием соответствующих мероприятий. Поэтому «Еврострой» запланировал инженерную подготовку местности и комплексное строительство противооползневых сооружений.