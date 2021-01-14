На градсовете Сочи обсудили развитие турбазы «Южной» в Хосте
В конце декабря градостроительный совет Сочи поддержал проект комплексного развития территории улицы Володарского и заброшенной турбазы «Южной» в Хосте
Инвестиционно-строительная компания «Еврострой» планирует построить на этом месте гостинично-апартаментный комплекс, школу и детсад. В пресс-службе компании отметили, что работы планируют начать со строительства школы и капремонта дороги по Володарского.
В градостроительный совет входят специалисты по строительству и архитектуре. После обсуждения концепции благоустройства улицы Володарского 12 членов градсовета проголосовали за, 3 — против, 1 воздержался. Во время обсуждений было рекомендовано создать рабочую группу, которая рассмотрит интеграцию проекта в существующий микрорайон.
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Застройщик подчеркнул: все конструктивные рекомендации будут проработаны. Так, «Еврострой» намерен увеличить процент озеленения по сравнению с первым вариантом проекта и максимально сохранить краснокнижные деревья. Если оставить какие-то из них не удастся, то застройщик обязуется выплатить компенсацию — эти деньги потратят на создание новых зеленых зон в городе.
Назначение территории не изменится: на месте разрушенной турбазы появится современный туристско-рекреационный объект, который станет частью курортного потенциала Сочи.
«Еврострой» планирует строить здания не выше восьми этажей. Детсад на 110 мест и общеобразовательную школу на 800 мест застройщик намерен подарить городу. Инвестор уже передал в муниципальную собственность два участка общей площадью 4 тыс. кв. м для строительства школы. Также из земельного участка, принадлежащего инвестору, будет выделен проезд общего пользования.
Также в планах реконструировать и укрепить аварийную автодорогу по Володарского, расширить за счет территории инвестора и обустроить тротуары. Жителям аварийного барака на территории турбазы застройщик собирается предоставить новое жилье. Кроме того, в районе проведут современный водопровод, канализацию, электро- и газоснабжение.
На градсовете заметили, что стройка может усилить оползни. Представитель застройщика ответил, что в 2020 году геологические исследования показали, что участок пригоден для строительства с условием соответствующих мероприятий. Поэтому «Еврострой» запланировал инженерную подготовку местности и комплексное строительство противооползневых сооружений.
На развитие инфраструктуры территории турбазы «Южной» с учетом прилегающих территорий жилой застройки, в том числе СНТ «Южное», планируется направить 2 млрд 30 млн рублей.
«Последние 20 лет турбаза заброшена, что создает множество проблем для жителей соседних домов и СНТ. На градсовете отметили, что у территории множество застарелых проблем и в нынешнем виде она мало кого устраивает. Но ее преобразование должно быть устойчивым не только на самом участке проектирования, но и во всей Хосте. Для этого создана рабочая группа, в состав которой вошли представители администрации, застройщика и профильные специалисты в области градостроительства, архитектуры, городской среды и транспорта. Им предстоит разобраться с интеграцией нового комплекса апартаментов в микрорайон Хоста, в частности — продумать схемы движения, которые позволят избежать пробок, когда гостиничный комплекс примет гостей. Реализация проекта начнется после проработки рекомендаций, высказанных на градсовете», — заявили в пресс-службе застройщика.
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