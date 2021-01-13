На Кубани от ковида умерли еще 15 человек, в том числе пациенты 30 и 38 лет

Оперативный штаб Краснодарского края 13 января рассказал подробности о 15 новых летальных случаях, вызванных COVID-19

Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали 197 новых случаев коронавируса. Также стало известно о смерти еще 15 пациентов ковид-госпиталей. Позже в оперштабе Кубани уточнили, что причиной смерти больных стала двусторонняя пневмония. Кроме того, у всех скончавшихся были сопутствующие патологии.

В Краснодаре зафиксировали пять летальных случаев. В краевой клинической больнице № 1 умерли три человека: 64-летний краснодарец с язвенной болезнью кишечника, 81-летняя горожанка со злокачественной опухолью и гипертонией и 38-летняя пациентка из Кропоткина с хронической болезнью почек.

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Два краснодарца в возрасте 82 и 83 лет скончались в краевом госпитале ветеранов войн. У одного мужчины в анамнезе был сахарный диабет, у второго — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

В ковидных госпиталях Сочи умерли три жителя курорта. Так, в инфекционной больнице № 2 ушла из жизни 87-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в горбольнице № 3 — 76-летний мужчина с такими же патологиями, а в горбольнице № 4 — 79-летний пациент с гипертонией, сахарным диабетом и хронической болезнью почек.

В Тихорецкой ЦРБ скончались два жителя муниципалитета: 55-летний мужчина с гипертонией и 61-летний пациент с атеросклерозом.

Еще два пациента умерли в больницах Туапсинского района. В райбольнице № 1 скончался 72-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями и холециститом, а в райбольнице № 3 умерла 69-летняя женщина. Ее диагнозы: гипертония, сахарный диабет, болезнь щитовидной железы.

По одному летальному исходу зарегистрировали в Северской, Темрюкской и Крымской центральных районных больницах.

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В Северской ЦРБ умерла 81-летняя жительница муниципалитета с ишемией сердца. В Темрюкской ЦРБ в день госпитализации скончался 30-летний мужчина, который попал в больницу в состоянии хронической алкогольной интоксикации. Медикам Крымской ЦРБ не удалось спасти 61-летнюю жительницу Темрюка, страдавшую гипертонией.