Курорт «Роза Хутор» проведет шестой фестиваль Rosafest
Ежегодный фестиваль Rosafest планируют провести в самый снежный период зимы — с 30 января по 6 февраля 2021 года
В этом сезоне фестиваль состоится при поддержке постоянного партнера — бренда энергетических напитков Gorilla Energy. Вместе они предложат уникальный формат различных активностей в экшен-спорте, который предусматривает не только катание на лыжах и сноуборде.
Организаторы подготовили для гостей фестиваля увлекательную программу. Можно будет поучиться в Академии навыков х Gorilla Energy, поучаствовать в скоростном спуске с горы Downhill Gorilla Energy и в конкурсах в сноупарке под руководством сноубордиста Дениса Бонуса. Также можно будет сразиться в Tele2 Mountain Battle — видеоконтесте для любителей и профи.
В рамках фестиваля пройдет и первый в РФ экшен-квест в горах Tinkoff The Game — это игра с призовым фондом в 300 тыс. рублей и еще 30 тыс. других призов. Помимо состязаний гости смогут посещать кинопросмотры и музыкальные выступления.
Экстремальный сноупарк и академия диджеинга:
«Каждый день на Rosafest новички и прорайдеры вместе раскатывают пухляк, оттачивают технику в сноупарке и объединяются в команды, чтобы выполнить как можно больше заданий сноу-квеста и выиграть крутые призы», — рассказали в пресс-службе курорта.
Выгоднее всего бронировать поездку на официальном сайте, где можно бесплатно получить браслет участника с доступом на все мероприятия. Организаторы позаботились о том, чтобы предложить лучшие условия размещения и отдыха на курорте «Роза Хутор».
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