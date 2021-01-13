Курорт «Роза Хутор» проведет шестой фестиваль Rosafest

Краснодарский край

Распечатать

Ежегодный фестиваль Rosafest планируют провести в самый снежный период зимы — с 30 января по 6 февраля 2021 года

В этом сезоне фестиваль состоится при поддержке постоянного партнера — бренда энергетических напитков Gorilla Energy. Вместе они предложат уникальный формат различных активностей в экшен-спорте, который предусматривает не только катание на лыжах и сноуборде.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля увлекательную программу. Можно будет поучиться в Академии навыков х Gorilla Energy, поучаствовать в скоростном спуске с горы Downhill Gorilla Energy и в конкурсах в сноупарке под руководством сноубордиста Дениса Бонуса. Также можно будет сразиться в Tele2 Mountain Battle — видеоконтесте для любителей и профи.

В рамках фестиваля пройдет и первый в РФ экшен-квест в горах Tinkoff The Game — это игра с призовым фондом в 300 тыс. рублей и еще 30 тыс. других призов. Помимо состязаний гости смогут посещать кинопросмотры и музыкальные выступления.

Экстремальный сноупарк и академия диджеинга:

«Каждый день на Rosafest новички и прорайдеры вместе раскатывают пухляк, оттачивают технику в сноупарке и объединяются в команды, чтобы выполнить как можно больше заданий сноу-квеста и выиграть крутые призы», — рассказали в пресс-службе курорта.

Выгоднее всего бронировать поездку на официальном сайте, где можно бесплатно получить браслет участника с доступом на все мероприятия. Организаторы позаботились о том, чтобы предложить лучшие условия размещения и отдыха на курорте «Роза Хутор».

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Роза Хутор Сочи Фестивали

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи за сбор подснежников грозит штраф до 1 млн рублей, но это не мешает продавать их на улицах
Следователи выяснят, откуда у двухлетнего мальчика в больнице Анапы появились раны на спине и руках
В России снижается число заболевших ковидом, а на Кубани — растет
Россиянам намекнули, что пора выкинуть новогодние елки
Врачи назвали ряд симптомов британского штамма коронавируса у детей
В Сочи директор детского лагеря РЖД похитила 5,3 млн рублей

Лента новостей

Жара в декабре или снег в апреле?
Сегодня, 08:02
Жара в декабре или снег в апреле?
Тест про климат в Краснодаре
Фонари, гирлянды и снег
Вчера, 08:00
Фонари, гирлянды и снег
Парк «Краснодар» на новогодних каникулах
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Реклама на портале