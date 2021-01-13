Курорт «Роза Хутор» проведет шестой фестиваль Rosafest

Ежегодный фестиваль Rosafest планируют провести в самый снежный период зимы — с 30 января по 6 февраля 2021 года

В этом сезоне фестиваль состоится при поддержке постоянного партнера — бренда энергетических напитков Gorilla Energy. Вместе они предложат уникальный формат различных активностей в экшен-спорте, который предусматривает не только катание на лыжах и сноуборде.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля увлекательную программу. Можно будет поучиться в Академии навыков х Gorilla Energy, поучаствовать в скоростном спуске с горы Downhill Gorilla Energy и в конкурсах в сноупарке под руководством сноубордиста Дениса Бонуса. Также можно будет сразиться в Tele2 Mountain Battle — видеоконтесте для любителей и профи.

В рамках фестиваля пройдет и первый в РФ экшен-квест в горах Tinkoff The Game — это игра с призовым фондом в 300 тыс. рублей и еще 30 тыс. других призов. Помимо состязаний гости смогут посещать кинопросмотры и музыкальные выступления.