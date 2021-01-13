На Кубани растает весь снег, а затем снова похолодает до -2 °C
В Краснодарском крае 13 января поднимется температура до 17 °C
Утром 13 января в Краснодарском крае ожидается облачная погода и дождь. Днем будет 12-17 °C, в северной половине края — 7-12 °C. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На Черноморском побережье прогнозируют дождь, в некоторых районах сильный, и 12-17 °C.
В Краснодаре в этот же день, по данным сервиса «Яндекс.погода», будет 9-10 °C и небольшой дождь, ветер 6-8 м/с.
Ночью 14 января в крае будет 0-5 °C, днем 3-8 °C, на побережье Черного моря — 5-10 °C. Синоптики кубанского гидрометцентра ожидают облачность и осадки, местами сильные. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.
Читайте также:
В четверг ночью в краевом центре будет 1-2 °C, днем 3-4 °C. Краснодарцев ждет пасмурная погода с прояснениями, ветер 2-4 м/с.
В ночь на пятницу, 15 января, в регионе температура вновь опустится до -5...0 °C. Днем столбики термометров покажут -2...3 °C, на участке Геленджик-Анапа будет 0-5 °C. В это день ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание снега и гололедица. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Ночью 15 января в Краснодаре ожидается 0 °C, днем температура поднимется незначительно, до 1-2 °C. Будет облачно с прояснениями и небольшой снег, ветер 2-4 м/с.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.