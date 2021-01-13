На Кубани растает весь снег, а затем снова похолодает до -2 °C

Утром 13 января в Краснодарском крае ожидается облачная погода и дождь. Днем будет 12-17 °C, в северной половине края — 7-12 °C. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На Черноморском побережье прогнозируют дождь, в некоторых районах сильный, и 12-17 °C.

В Краснодаре в этот же день, по данным сервиса «Яндекс.погода», будет 9-10 °C и небольшой дождь, ветер 6-8 м/с.

Ночью 14 января в крае будет 0-5 °C, днем 3-8 °C, на побережье Черного моря — 5-10 °C. Синоптики кубанского гидрометцентра ожидают облачность и осадки, местами сильные. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.