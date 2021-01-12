Ребенок получил повреждения в реанимации анапской больницы. В минздраве это отрицают

В январе родственники двухлетнего ребенка пожаловались в соцсетях на бездействие медперсонала в больнице Анапы

Что случилось? На странице кубанского фотографа Андрея Бурчика в фейсбуке 8 января появился пост о том, что его племянник получил повреждения в больнице Анапы. На опубликованных кадрах была видна спина ребенка с большими темными пятнами, обработанными зеленкой. Визуально они похожи на ожоги, местами отсутствует кожа. Автор поста объяснил, что ребенку 2,5 года и он четыре дня пролежал в реанимационном отделении анапской больницы с пневмонией. По словам мужчины, родным мальчика не разрешили находиться вместе с ним в реанимации, а спустя четыре дня, когда ребенка перевели в обычную палату, — на его спине отец нашел сильные повреждения. «Оказалось, что у ребенка слезла кожа со спины, потому что он все это время лежал в своей моче. Я слышал, что сейчас врачи — герои. Но это не героизм», — говорится в посте Бурчика.

Что сказал минздрав? В этот же день на официальном сайте кубанского минздрава появился комментарий, в котором объяснялось, что у ребенка уже были изменения на коже спины, когда он поступил в больницу Анапы . В ведомстве заявили, что мальчику оказали всю необходимую медицинскую помощь. «Сейчас ребенок находится в стационаре медицинской организации, где его состояние стабилизировано, а также наблюдается положительная динамика», — говорится в официальном релизе краевого медицинского ведомства.

Что говорит семья? Портал Юга.ру связался с Андреем Бурчиком и он рассказал, что его племянник заболел еще в декабре 2020 года. Скорую помощь вызывали несколько раз: ребенка госпитализировали, но спустя время выписывали домой. 2 января состояние мальчика ухудшилось и родители вновь вызвали медиков, которые сами настояли на госпитализации. Семья живет в Крымске, однако местную больницу сделали ковидным госпиталем, поэтому мальчика отправили в Анапу. В медучреждении врачи осмотрели ребенка и решили направить его в реанимацию. Изначально с ребенком поехала бабушка, но она вернулась домой, так как в реанимационном отделении к пациентам никого не пускают, даже родственников. Ребенок находился в реанимации четыре дня, а когда его забрали, то увидели на спине пятна. По словам Бурчика, никаких повреждений на коже племянника до его госпитализации не было. То, что указано в медицинских документах, мужчина назвал фальсификацией. По его мнению, во время предварительного осмотра врач не мог не заметить такие раны.

Что сказали в больнице? В больнице на претензии и вопросы родных ребенка заявили, что повреждения на спине — аллергическая реакция на пеленки , на которых лежал пациент. Что с мальчиком сейчас? С 6 января ребенок находился в обычном отделении больницы Анапы уже вместе с бабушкой, но состояние мальчика ухудшалось. Спустя несколько дней его отец решил самостоятельно перевезти сына в больницу Краснодара, однако в Анапе не удалось получить нужного направления. «Мы привезли племянника в Краснодар сами и пришли на прием к платному специалисту. Доктор заявил, что ребенка нужно немедленно госпитализировать и написал направление в одну из больниц Краснодара. Сейчас ребенок находится там. Его состояние стабильно тяжелое », — рассказал Бурчик журналисту Юга.ру.