Краснодарцы провели новогодние каникулы за онлайн-покупками и учебой — МТС
МТС проанализировала индекс цифровой активности краснодарцев на новогодних каникулах
Аналитики отметили, что с 31 декабря по 10 января интернет-запросы жителей Краснодара заметно изменились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Главные тренды — высокая активность в интернет-магазинах, рост смотрения ТВ онлайн и непрерывная учеба даже на каникулах.
На этих праздниках краснодарские абоненты МТС больше всего онлайн-заказов сделали накануне Рождества — четырехкратный рост по сравнению с прошлыми каникулами. Онлайн-заказ и доставка еды 31 декабря были на уровне прошлого года. Но опять же к Рождеству люди стали приобретать готовую еду в полтора раза чаще.
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В течение 2020 года в связи с закрытыми кинотеатрами онлайн- и потоковое видео показывали рост до восьми раз. Несмотря на снятые ограничения и возможность пойти в кино, люди остались в интернете. Максимальное время онлайн-просмотра видео тоже пришлось на Рождество: 7 января краснодарцы провели в четыре раза больше времени за сериалами, чем в среднем в 2020 году.
По сравнению со многими другими городами-миллионниками РФ жители Краснодара не оставили образовательные платформы даже в праздники. Количество таких запросов в интернете относительно прошлого года выросло почти на треть.
Краснодар по-прежнему в лидерах по индексу цифровой активности среди городов-миллионников. В течение 2020 года популярность отдельных категорий цифровых сервисов у краснодарцев выросла в 4–8 раз.
Для формирования индекса цифровой активности компания МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости мобильными абонентами 29 тыс. 975 сайтов и приложений (и федеральных, и региональных) в следующих категориях: соцсети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и стрим-сервисы, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения госуслуг, образовательные платформы, видео-конференц-связь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, доставка еды, телемедицина, киберспортивные и геймерские платформы.
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