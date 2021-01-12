МТС проанализировала индекс цифровой активности краснодарцев на новогодних каникулах

Аналитики отметили, что с 31 декабря по 10 января интернет-запросы жителей Краснодара заметно изменились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Главные тренды — высокая активность в интернет-магазинах, рост смотрения ТВ онлайн и непрерывная учеба даже на каникулах. На этих праздниках краснодарские абоненты МТС больше всего онлайн-заказов сделали накануне Рождества — четырехкратный рост по сравнению с прошлыми каникулами. Онлайн-заказ и доставка еды 31 декабря были на уровне прошлого года. Но опять же к Рождеству люди стали приобретать готовую еду в полтора раза чаще.

В течение 2020 года в связи с закрытыми кинотеатрами онлайн- и потоковое видео показывали рост до восьми раз. Несмотря на снятые ограничения и возможность пойти в кино, люди остались в интернете. Максимальное время онлайн-просмотра видео тоже пришлось на Рождество: 7 января краснодарцы провели в четыре раза больше времени за сериалами, чем в среднем в 2020 году. По сравнению со многими другими городами-миллионниками РФ жители Краснодара не оставили образовательные платформы даже в праздники. Количество таких запросов в интернете относительно прошлого года выросло почти на треть.

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