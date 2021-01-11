В феврале у россиян будет шестидневная рабочая неделя

Краснодарский край, Вся Россия

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Роструд напомнил об удлиненной рабочей неделе в феврале

Шестидневная рабочая неделя ожидает жителей страны с 15 по 20 февраля, сообщает «Российская газета». Отмечается, что рабочий день перед Днем защитника Отечества, который выпадает на вторник, перенесут на субботу, 20 февраля. В итоге россияне будут отдыхать с понедельника по среду (с 21 по 23 февраля).

RT добавил, что из-за праздника также сократится последующая рабочая неделя, она будет длиться три дня — с 24 по 26 февраля.

Полный календарь выходных дней на 2021 год можно посмотреть здесь.

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