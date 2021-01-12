На Кубани выявили рекордные 196 случаев коронавируса за сутки

Оперативный штаб Краснодарского края 12 января сообщил о 196 новых случаях COVID-19 в регионе и 16 умерших пациентах ковид-госпиталей

Федеральный оперштаб сообщил о 22 тыс. 934 случаях заражения коронавирусом за сутки. Всего за время пандемии инфекция официально подтвердилась у 3 млн 448 тыс. 203 жителей России, написал RT. За весь период в стране скончались 62 тыс. 804 человека (+ 531 новый летальный случай), а 2 млн 825 тыс. 430 пациентов были выписаны с выздоровлением (+24 тыс. 755).

Самый большой суточный прирост заболевших за прошлый день зафиксировали в Москве — 5 тыс. 1, в Санкт-Петербурге — 2 тыс. 731, в Московской области — 1 тыс. 83.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 394, Ставропольский край — 243, Краснодарский край — 196 , Крым — 184, Дагестан — 156, Кабардино-Балкария — 96, Севастополь — 93, Чечня — 85, Карачаево-Черкесия — 82, Северная Осетия — 81, Ингушетия — 80, Адыгея — 69.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, в числе 196 заразившихся 73 мужчины и 123 женщины. Также COVID-19 подтвердился у 16 детей , младшему из которых 3 месяца. Вот как распределились случаи заражения по муниципалитетам: в Краснодаре — 60;

в Темрюкском районе — 16;

в Белореченском районе — 10;

в Абинском и Приморско-Ахтарском районах — по 9;

в Горячем Ключе и Кореновском районе — по 8;

в Армавире — 7;

в Анапе, Кавказском и Тбилисском районах — по 6;

в Апшеронском районе — 5;

в Туапсинском, Выселковском, Тимашевском, Новокубанском, Крымском и Мостовском районах — по 4;

в Сочи, Геленджике, Отрадненском, Северском и Успенском районах — по 3;

в Новороссийске и Курганинском районе — по 2;

в Калининском, Лабинском и Тихорецком районах — по 1.