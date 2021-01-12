На Кубани выявили рекордные 196 случаев коронавируса за сутки
Оперативный штаб Краснодарского края 12 января сообщил о 196 новых случаях COVID-19 в регионе и 16 умерших пациентах ковид-госпиталей
Федеральный оперштаб сообщил о 22 тыс. 934 случаях заражения коронавирусом за сутки. Всего за время пандемии инфекция официально подтвердилась у 3 млн 448 тыс. 203 жителей России, написал RT.
За весь период в стране скончались 62 тыс. 804 человека (+ 531 новый летальный случай), а 2 млн 825 тыс. 430 пациентов были выписаны с выздоровлением (+24 тыс. 755).
Самый большой суточный прирост заболевших за прошлый день зафиксировали в Москве — 5 тыс. 1, в Санкт-Петербурге — 2 тыс. 731, в Московской области — 1 тыс. 83.
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 394, Ставропольский край — 243, Краснодарский край — 196, Крым — 184, Дагестан — 156, Кабардино-Балкария — 96, Севастополь — 93, Чечня — 85, Карачаево-Черкесия — 82, Северная Осетия — 81, Ингушетия — 80, Адыгея — 69.
Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, в числе 196 заразившихся 73 мужчины и 123 женщины. Также COVID-19 подтвердился у 16 детей, младшему из которых 3 месяца.
Вот как распределились случаи заражения по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 60;
- в Темрюкском районе — 16;
- в Белореченском районе — 10;
- в Абинском и Приморско-Ахтарском районах — по 9;
- в Горячем Ключе и Кореновском районе — по 8;
- в Армавире — 7;
- в Анапе, Кавказском и Тбилисском районах — по 6;
- в Апшеронском районе — 5;
- в Туапсинском, Выселковском, Тимашевском, Новокубанском, Крымском и Мостовском районах — по 4;
- в Сочи, Геленджике, Отрадненском, Северском и Успенском районах — по 3;
- в Новороссийске и Курганинском районе — по 2;
- в Калининском, Лабинском и Тихорецком районах — по 1.
Всего с начала пандемии на Кубани, по официальным данным, ковид подтвердился у 29 тыс. 986 человек, в том числе у 2 тыс. 370 детей. Показатель заболеваемости достиг 528,3 случая на 100 тыс. населения.
Как сообщили в региональном минздраве, из больниц с выздоровлением выписали 20 тыс. 365 пациентов (+183 за сутки). К 12 января на Кубани от коронавируса скончались 1 тыс. 113 человек (+16 новых летальных случаев). Еще 118 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.
В лабораториях края провели 2 млн 177 тыс. 477 исследований на COVID-19, из них 8 тыс. 520 — за последние сутки.
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