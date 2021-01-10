Из-за снегопада временно остановилась работа аэропорта Краснодара

Краснодарский край

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Утром 10 января из-за снегопада аэропорт Краснодара закрыли для приема рейсов

Напомним, гидрометцентр Кубани накануне опубликовал прогноз погоды на последние дни январских выходных. По прогнозам синоптиков, в регионе 10 и 11 января пройдут дожди, мокрый снег, начнется снегопад.

10 января из-за непогоды аэропорт в Краснодаре закрыли для приема рейсов. Предварительно до 15:00. За это время аэродром расчистят от снега. На перроне и взлетной полосе работает 12 спецмашин.

UPD: Аэропорт продлил ограничение на прием воздушных судов до 17:00.

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По данным на 10:40 утра, на прилет задержано 5 рейсов, на вылет — 11. К 11:00 на запасные аэродромы направили 7 рейсов: четыре в Ростов-на-Дону, два в Минеральные Воды, один в Анапу.

Сейчас в терминале аэропорта находится 900 человек, с ними работают представители авиакомпаний.

«Уточняем, что ситуация с временным закрытием полосы для расчистки является стандартной процедурой в условиях снегопада. По предварительным данным, в ближайшие 2 часа ожидается усиление осадков», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

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