Из-за снегопада временно остановилась работа аэропорта Краснодара

Напомним, гидрометцентр Кубани накануне опубликовал прогноз погоды на последние дни январских выходных. По прогнозам синоптиков, в регионе 10 и 11 января пройдут дожди, мокрый снег, начнется снегопад.

10 января из-за непогоды аэропорт в Краснодаре закрыли для приема рейсов. Предварительно до 15:00 . За это время аэродром расчистят от снега. На перроне и взлетной полосе работает 12 спецмашин.

По данным на 10:40 утра, на прилет задержано 5 рейсов, на вылет — 11. К 11:00 на запасные аэродромы направили 7 рейсов: четыре в Ростов-на-Дону, два в Минеральные Воды, один в Анапу.

Сейчас в терминале аэропорта находится 900 человек, с ними работают представители авиакомпаний.

«Уточняем, что ситуация с временным закрытием полосы для расчистки является стандартной процедурой в условиях снегопада. По предварительным данным, в ближайшие 2 часа ожидается усиление осадков», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.