Жителей Краснодара и Сочи призвали сдать новогодние елки для утепления вольеров с животными
В Краснодаре и Сочи с 14 января началась экологическая акция по переработке новогодних елей
В Краснодаре сбор проводит краевой эколого-биологический центр, акция продлится до 25 января. Сдать елку можно на улице 40-летия Победы, 1 (недалеко от пересечения с улицей Колхозной). Хвойные деревья используют для животных, находящихся в парке Юннатов — волков, лис, енотов, морских свинок, хомячков, страуса, павлинов и ослицы, рассказали порталу Юга.ру в центре. Елочные иголки послужат в качестве барьера против вирусных заболеваний зверей, а также утепляющих подстилок в вольерах.
В Сочи акцию организовал Эколого-биологический центр имени Соколова, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Сдать елку в городе можно до 20 января на улице Альпийской, 5. Экологи предупредили, что перед сдачей деревьев с них надо снять все украшения. Этот сбор проводят в городе не в первый раз.
Читайте также
Статьи ПартнерскийИпотека без первоначального взноса и другие условия
Предложения Совкомбанка в Краснодарском крае
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.