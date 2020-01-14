Жителей Краснодара и Сочи призвали сдать новогодние елки для утепления вольеров с животными

В Краснодаре сбор проводит краевой эколого-биологический центр, акция продлится до 25 января. Сдать елку можно на улице 40-летия Победы, 1 (недалеко от пересечения с улицей Колхозной). Хвойные деревья используют для животных, находящихся в парке Юннатов — волков, лис, енотов, морских свинок, хомячков, страуса, павлинов и ослицы, рассказали порталу Юга.ру в центре. Елочные иголки послужат в качестве барьера против вирусных заболеваний зверей, а также утепляющих подстилок в вольерах.

В Сочи акцию организовал Эколого-биологический центр имени Соколова, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Сдать елку в городе можно до 20 января на улице Альпийской, 5. Экологи предупредили, что перед сдачей деревьев с них надо снять все украшения. Этот сбор проводят в городе не в первый раз.