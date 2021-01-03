Мужчина погиб при пожаре в частном доме на Кубани

Накануне в 1:09 спасателям поступило сообщение о возгорании в частном доме. Огонь на площади 50 кв. метров потушили в 1:53, на месте работали шесть человек и две машины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Позже в региональной пресс-службе СУ СК РФ уточнили, что по предварительным данным, в ночь на 2 января в одной из комнат частного дома на улице Кондруцкого на хуторе Приютном начался пожар. Соседи вызвали спасателей. Когда огонь потушили, в доме нашли тело 43-летнего хозяина жилища.

Следователи начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина и очаг возгорания.