Мужчина погиб при пожаре в частном доме на Кубани
В Каневском районе ночью 2 января произошел пожар, при котором погиб мужчина
Накануне в 1:09 спасателям поступило сообщение о возгорании в частном доме. Огонь на площади 50 кв. метров потушили в 1:53, на месте работали шесть человек и две машины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Позже в региональной пресс-службе СУ СК РФ уточнили, что по предварительным данным, в ночь на 2 января в одной из комнат частного дома на улице Кондруцкого на хуторе Приютном начался пожар. Соседи вызвали спасателей. Когда огонь потушили, в доме нашли тело 43-летнего хозяина жилища.
Следователи начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина и очаг возгорания.
Напомним, 20 декабпя следком Кубани рассказал Юга.ру, что при пожаре на улице Леваневского погиб мужчина.
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