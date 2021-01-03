В Дагестане полицейский выстрелил в голову мужчине, который избивал женщину
В Дагестане 2 января полицейского задержали за убийство мужчины, который применял насилие к женщине
По версии следствия, накануне в 1:00 в дежурную часть Каспийска сообщили о нападении на женщину. Сотрудники патрульной-постовой службы отправились на место происшествия, где увидели, что 43-летний мужчина бьет девушку. По официальной информации пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану, полицейский потребовал прекратить избиение, на что злоумышленник отреагировал агрессивно и пошел в сторону сотрудника МВД. В ответ на это полицейский выстрелил из табельного оружия, «переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий». Потерпевший скончался на месте.
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Полицейского задержали, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и п.п. «б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий).
Аналогичная версия событий и у пресс-службы ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, однако там произошедшее не называют убийством. В полиции случившееся назвали «применением сотрудником полиции огнестрельного оружия» и сообщили, что начали проверку. Ее под личный контроль взял начальник окружного ведомства Сергей Бачурин.
Отметим, что после убийства в пабликах появились видео, на котором видно, как на асфальте в крови лежит тело мужчины с раной в голове. Его за куртку пытается поднять женщина в слезах. За кадром один из очевидцев навел камеру на полицейского и сказал, что тот выстрелил в лицо мужчине. При этом, по данным пабликов, полицейский сделал предупредительный выстрел, которым попал в голову мужчине.
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