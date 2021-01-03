В Дагестане полицейский выстрелил в голову мужчине, который избивал женщину

По версии следствия, накануне в 1:00 в дежурную часть Каспийска сообщили о нападении на женщину. Сотрудники патрульной-постовой службы отправились на место происшествия, где увидели, что 43-летний мужчина бьет девушку. По официальной информации пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану , полицейский потребовал прекратить избиение, на что злоумышленник отреагировал агрессивно и пошел в сторону сотрудника МВД. В ответ на это полицейский выстрелил из табельного оружия, «переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий». Потерпевший скончался на месте.

Полицейского задержали, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и п.п. «б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий).

Аналогичная версия событий и у пресс-службы ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, однако там произошедшее не называют убийством. В полиции случившееся назвали «применением сотрудником полиции огнестрельного оружия» и сообщили, что начали проверку. Ее под личный контроль взял начальник окружного ведомства Сергей Бачурин.

Отметим, что после убийства в пабликах появились видео, на котором видно, как на асфальте в крови лежит тело мужчины с раной в голове. Его за куртку пытается поднять женщина в слезах. За кадром один из очевидцев навел камеру на полицейского и сказал, что тот выстрелил в лицо мужчине. При этом, по данным пабликов, полицейский сделал предупредительный выстрел, которым попал в голову мужчине.