Россияне старше 45 лет через уведомления будут узнавать размер своей будущей пенсии

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Пенсионный фонд РФ с этого года начнет рассылку уведомлений россиянам старше 45 лет о размере их будущей пенсии

Об этом «Российском газете» сообщили в министерстве труда и социальной защиты. По словам статс-секретаря Андрея Пудова, уведомления будут приходить раз в три года автоматически через портал «Госуслуги». В личном кабинете каждый зарегистрированный на сайте пользователь увидит информацию о пенсионных накоплениях, возможной пенсии в зависимости от уровня доходов, когда и при каких условиях можно будет начать ее получать. 

В пресс-службе уточнили, что рубеж 45 лет выбран не случайно — к этому возрасту у большинства россиян уже накоплен определенный капитал, который позволит прогнозировать будущий уровень выплат. 

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