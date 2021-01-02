На Кубани горит лесная подстилка. Огнем охвачено 5,5 га

В Туапсинском лесничестве продолжают тушить лесную подстилку, которая загорелась 1 января около 2:00 в районе аула Малый Кичмай

По информации на утро 2 января, в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка огнем охвачено 5,5 га. Полоса горения составляет 600 м. В тушении участвуют 105 человек личного состава, которые добираются до очага возгорания преимущественно пешком, об этом сообщает мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

«Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. Очаг возгорания находится на большом расстоянии, ситуация полностью под контролем», — написал глава города.