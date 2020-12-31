«Газпром» запустил новый газопровод на Кубани

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

«Газпром газораспределение Краснодар» ввел в эксплуатацию новый газопровод в районе Кавказского хребта

В рамках программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» завершилось строительство объекта «Газопровод высокого давления от поселка Джубга к поселку Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края». Газопровод, общей протяженностью 30 км, проложили в предгорье большого Кавказского хребта.

Строительство объекта предусматривало закольцовку двух газораспределительных станций, что поможет газификации частных домов в поселке Джубга, селах Лермонтово, Пляхо и Новомихайловском. Также новый газопровод создает техническую возможность для перехода на природный газ различных туристических кластеров, в том числе для Всероссийского детского центра «Орленок».

Проектирование и строительство газопровода организовало ООО «Газпром межрегионгаз», сообщили в пресс-службе компании.

Газпром Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Казаки и полицейские будут мешать краснодарцам массово гулять в праздники
«Газпром» запустил новый газопровод на Кубани
В Краснодарском крае в 2020 году по официальным данным умерли 930 человек с коронавирусом
В последний день 2020 года Кубань обновила рекорд по числу заболевших и умерших с COVD-19 за сутки
Синоптики кубанского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в первые дни января
Спустя полтора дня в Сочи потушили лесной пожар, который произошел по вине человека

Лента новостей

Реклама на портале