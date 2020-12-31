«Газпром» запустил новый газопровод на Кубани

В рамках программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» завершилось строительство объекта «Газопровод высокого давления от поселка Джубга к поселку Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края». Газопровод, общей протяженностью 30 км, проложили в предгорье большого Кавказского хребта.

Строительство объекта предусматривало закольцовку двух газораспределительных станций, что поможет газификации частных домов в поселке Джубга, селах Лермонтово, Пляхо и Новомихайловском. Также новый газопровод создает техническую возможность для перехода на природный газ различных туристических кластеров, в том числе для Всероссийского детского центра «Орленок».

Проектирование и строительство газопровода организовало ООО «Газпром межрегионгаз», сообщили в пресс-службе компании.