Синоптики кубанского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в первые дни января

В Краснодарском крае в последний день 2020 года и 1, 2 января ожидается теплая погода и дождь

Днем 31 декабря в крае ожидается 7-12 °C, по югу 13-18 °C. Ветер 5-10 м/с. Синоптики кубанского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность без осадков.

Ночью на 1 и 2 января и утром в эти же дни возможен туман. Столбики термометров покажут -3...+2 °C, в юго-западных районах — 1-6 °C. Днем в два первых дня января ожидается 6-11 °C, местами в южной воловине края — 11-16 °C. Пройдет дождь, ветер 4-9 м/с.

На Черноморском побережье в пятницу и субботу осадков не ожидается, ночью будет 5-10 °C, днем 12-17 °C. Прогнозируют переменную облачность.