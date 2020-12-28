В Гидрометцентре России рассказали о погоде на Кубани в новогоднюю ночь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы с самой теплой ночью с 31 декабря на 1 января

Роман Вильфанд перечислил регионы с самой теплой новогодней ночью в европейской части России: это Калининградская область и Санкт-Петербург. Жителей Калининграда ждет 1-4 °C, в Санкт-Петербурге прогнозируют около 0 °C.

Также глава Гидрометцентра России рассказал, где на юге страны будет самая комфортная новогодняя ночь. В Ялте ожидается около 5-10 °C, в Симферополе — 3-8 °C.

«В Краснодарском крае ожидается от -2 °C до 2 °C, а в Сочи — от 7 до 11 °C», — сообщил синоптик.

Ранее Юга.ру писали о погоде на Кубани в начале рабочей недели. Прогнозируют до 18 °C.