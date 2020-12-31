В Ейске спасли ребенка, который оказался на льду в 20 метрах от берега

После обеда в службу спасения поступило сообщение о застрявшем на льду ребенке, в районе улицы Железнодорожной, 47. На место выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда и увидели, что несовершеннолетний находится в 20-25 метрах от берега.

Ребенка сняли со льда и передали медикам скорой помощи для обследования. Он не оказался в воде только чудом, сообщили в пресс-службе администрации Ейского района. Несовершеннолетний не пострадал, сообщил диспетчер ЕДДС.

В пресс-службе напомнили о правилах безопасности на льду: не оставлять детей без присмотра, не проверять лед на прочность ударом ноги, не прыгать и не бегать по нему.

Напомним, в 2018 году в Ростовской области провалилась под лед 8-летняя девочка. Неподалеку рыбачил начальник спасательно-пожарной части. Он услышал крики, пополз по тонкому льду и спас девочку.