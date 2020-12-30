В Краснодаре из-за строительства ливневки временно изменится схема движения одного из автобусов

Краснодарский край

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В Краснодаре с 7 января изменится схема движения автобуса № 5

С 7 января по 28 февраля в Краснодаре перекроют для проезда переулок Топольковый из-за строительства ливневого коллектора. Работы будут вестись на участке от улицы Российской до 1-го Мая. Для проживающих в переулке граждан организуют возможность поезда к домам.

Однако автобус № 5, который ходит от улицы Командорской до автовокзала «Южный» временно изменит схему движения.

На период работ автобусы пустят по улице Петра Метальникова, Российской, переулку Ленинскому, улице 1-го Мая, 1-ой Ямальской и далее по обычному маршруту, рассказали 30 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, из-за строительства трамвайной линии с середины января на три месяца также изменится движение транспорта на улице Московской.

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