В Краснодаре из-за строительства ливневки временно изменится схема движения одного из автобусов

С 7 января по 28 февраля в Краснодаре перекроют для проезда переулок Топольковый из-за строительства ливневого коллектора. Работы будут вестись на участке от улицы Российской до 1-го Мая. Для проживающих в переулке граждан организуют возможность поезда к домам.

Однако автобус № 5, который ходит от улицы Командорской до автовокзала «Южный» временно изменит схему движения.

На период работ автобусы пустят по улице Петра Метальникова, Российской, переулку Ленинскому, улице 1-го Мая, 1-ой Ямальской и далее по обычному маршруту, рассказали 30 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.