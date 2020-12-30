В Новороссийске зажало собаку в машине во время ДТП

Вечером 29 декабря в Новороссийске произошла авария, в которой пострадало животное

Специалистам МБУ ПАСС «Служба спасения» поступил вызов о том, что во время ДТП зажало собаку в бампере автомобиля. Они выехали на место.

По фотографиям, выложенным руководителем службы Алексеем Одеровым в инстаграме, видно, что пес застрял под одним из колес автомобиля. Спасатели использовали слесарные инструменты и освободили собаку — она убежала. Животное не пострадало.

Как писали Юга.ру, в середине декабря в Новороссийске спасли собаку, которая упала в пожарный водоем.