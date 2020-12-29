«Россети Кубань» построила новую ЛЭП в пригороде Новороссийска

Новая ЛЭП длиной более 12 км нужна для надежного энергоснабжения станицы Натухаевской, где потребление света ежегодно растет из-за быстрого прироста населения и активной застройки.

С 2015 по 2020 год население Натухаевской выросло более чем на 70%. Сегодня здесь проживают свыше 13 тыс. человек, что превысило допустимую нагрузку на имеющиеся линии энергопередачи. Поэтому компания «Россети Кубань» постаралась оперативно построить новую воздушную линию электропередачи.

В пресс-службе компании убеждены, что прирост населения Натухаевской вызван переездом жителей с севера РФ на юг. Также среди новых жителей станицы — многодетные семьи, получившие участки для застройки частным жильем.