«Россети Кубань» построила новую ЛЭП в пригороде Новороссийска
Специалисты компании «Россети Кубань» завершили строительство линии электропередачи классом напряжения 6 кВ в пригороде Новороссийска
Новая ЛЭП длиной более 12 км нужна для надежного энергоснабжения станицы Натухаевской, где потребление света ежегодно растет из-за быстрого прироста населения и активной застройки.
С 2015 по 2020 год население Натухаевской выросло более чем на 70%. Сегодня здесь проживают свыше 13 тыс. человек, что превысило допустимую нагрузку на имеющиеся линии энергопередачи. Поэтому компания «Россети Кубань» постаралась оперативно построить новую воздушную линию электропередачи.
В пресс-службе компании убеждены, что прирост населения Натухаевской вызван переездом жителей с севера РФ на юг. Также среди новых жителей станицы — многодетные семьи, получившие участки для застройки частным жильем.
За неделю специалисты «Россети Кубань» установили 224 опоры и проложили 36 км самонесущего изолированного провода (СИП) с увеличенной пропускной способностью. Износостойкий СИП надежен при ветре и неблагоприятной погоде, что важно для климатических условий новороссийского энергорайона.
Также энергетики вырубили 2 га трасс в охранных зонах ЛЭП, чтобы снизить риск повреждений сетей из-за падения веток и деревьев на провода. Всего в строительстве новой линии было задействовано 80 человек и 43 единицы техники в составе 12 бригад.
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Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» обслуживает пять муниципальных образований — Абинский и Крымский районы, Анапу, Геленджик и Новороссийск. Площадь ответственности филиала — порядка 10 тыс. кв. км с населением более 500 тыс. человек. В пресс-службе компании подчеркнули, что «обслуживание электросетей часто ведется в сложных климатических условиях из-за гололедообразования и больших ветровых нагрузок».
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