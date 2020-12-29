В Сочи два часа тушили крупный пожар в здании во дворе многоэтажки

Информация о возгорании в Центральном районе города поступила диспетчеру в 1:58. Прибывшие на место спасатели установили, что горит заброшенное неиспользуемое строение, огонь аспространился на площади 240 кв. метров. Судя по видео из телеграм-канала «Телетайп Краснодара», загорелось двухэтажное здание, находящееся недалеко от многоэтажного дома и окруженное деревьями.

Очевидица на видео, опубликованом в паблике «ЧП Сочи», рассказала, что в 2020 году здание горело около четырех раз.

В 2:18 распространение пламени остановили, спустя почти два часа, в 4:01, пожар потушили. К ликвидации привлекали 16 человек и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что 25 декабря на набережной Сочи сгорело летнее кафе.