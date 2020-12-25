На набережной Сочи сгорело летнее кафе

Краснодарский край

Распечатать

В Имеретинской низменности Сочи утром 25 декабря произошел пожар в кафе

В 10:26 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в Адлерском районе. Первые прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит летнее кафе на набережной. Огонь охватил территорию 100 кв. метров, его тушили 14 человек с использованием 6 единиц техники. К 11:16 им удалось потушить пламя.

Читайте также:

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнил, что на момент возникновения пожара кафе не работало, посетителей в нём не было. 

В паблике «ЧП Сочи» появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, что пожар вызвал сильное задымление.

Ранее Юга.ру писали, что в середине декабря в Сочи при пожаре погибла пожилая женщина. 

Пожары Сочи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Под Краснодаром пропала 31-летняя женщина с татуировкой розы на Мitsubishi Lancer
На набережной Сочи сгорело летнее кафе
В Краснодаре заразились коронавирусом еще 56 человек за сутки
Власти Краснодара объяснили, как Карасуны превратились из озёр в пруды
На плато Лагонаки хотят создать горнолыжный курорт
В Павловском районе на складе нашли 45 тыс. бутылок алкоголя с поддельными акцизами и этикетками

Лента новостей

Как краснодарские ТРЦ и супермаркеты будут работать в Новый год

Партнерский

«Цель — дать каждому то, что ему хочется»

Соучредитель «Петрушки» — о философии сети, пицце, экологии и самой быстрой доставке

Партнерский

На расстоянии звонка

9 волшебных историй, которые возвращают веру в людей

Реклама на портале