На набережной Сочи сгорело летнее кафе

В Имеретинской низменности Сочи утром 25 декабря произошел пожар в кафе

В 10:26 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в Адлерском районе. Первые прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит летнее кафе на набережной. Огонь охватил территорию 100 кв. метров, его тушили 14 человек с использованием 6 единиц техники. К 11:16 им удалось потушить пламя.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнил, что на момент возникновения пожара кафе не работало, посетителей в нём не было.

В паблике «ЧП Сочи» появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, что пожар вызвал сильное задымление.

Ранее Юга.ру писали, что в середине декабря в Сочи при пожаре погибла пожилая женщина.