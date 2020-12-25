На набережной Сочи сгорело летнее кафе
В Имеретинской низменности Сочи утром 25 декабря произошел пожар в кафе
В 10:26 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в Адлерском районе. Первые прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит летнее кафе на набережной. Огонь охватил территорию 100 кв. метров, его тушили 14 человек с использованием 6 единиц техники. К 11:16 им удалось потушить пламя.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнил, что на момент возникновения пожара кафе не работало, посетителей в нём не было.
В паблике «ЧП Сочи» появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, что пожар вызвал сильное задымление.
Ранее Юга.ру писали, что в середине декабря в Сочи при пожаре погибла пожилая женщина.
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