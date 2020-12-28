На полицейских в Грозном напали два террориста из Ингушетии, их ликвидировали – Кадыров

Как писали Юга.ру, днем 28 декабря в столице Чечни двое неизвестных напали на полицейских . Первоначально СМИ сообщили, что одного боевика удалось ликвидировать, а второго — ранить. Также поступала информация о том, что в перестрелке погибли двое сотрудников полиции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на место ЧП, а позже уточнил в соцсетях подробности случившегося, написал RT.

По его словам, на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного напали вооруженные ножами террористы и попытались завладеть их оружием. В результате нападения был убит один полицейский, еще один пострадал. Его состояние стабильное.

Правоохранители на месте ликвидировали боевиков и установили их личности.

«Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — сообщил Кадыров.

Как добавил телеканал «360», глава республики выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского.