На полицейских в Грозном напали два террориста из Ингушетии, их ликвидировали – Кадыров

Ингушетия, Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение боевиков на сотрудников патрульно-постовой службы центре Грозного

Как писали Юга.ру, днем 28 декабря в столице Чечни двое неизвестных напали на полицейских. Первоначально СМИ сообщили, что одного боевика удалось ликвидировать, а второго — ранить. Также поступала информация о том, что в перестрелке погибли двое сотрудников полиции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на место ЧП, а позже уточнил в соцсетях подробности случившегося, написал RT.

По его словам, на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного напали вооруженные ножами террористы и попытались завладеть их оружием. В результате нападения был убит один полицейский, еще один пострадал. Его состояние стабильное.

Правоохранители на месте ликвидировали боевиков и установили их личности.

«Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — сообщил Кадыров.

Как добавил телеканал «360», глава республики выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского.

Руководство МВД по Чечне также выразило соболезнования семье погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции. В ведомстве рассказали, что во время нападения боевиков погиб младший сержант полиции 22-летний Магомед Джабраилов, который пришел на службу в сентябре этого года.
Его отец, старший инспектор ГИБДД Старопромысловского РОВД Грозного Хизер Джабраилов, погиб при подрыве в Грозном в июне 2001 года.

Напомним, 11 декабря в другом кавказском регионе, Карачаево-Черкесии, произошел взрыв около здания ФСБ.

Грозный Полиция Рамзан Кадыров смерть Стрельба Терроризм

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