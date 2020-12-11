В Карачаево-Черкесии около здания ФСБ произошел взрыв, есть пострадавшие

Карачаево-Черкесия

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Днем 11 декабря в Карачаево-Черкесии случился взрыв, место оцепили

Предположительно, в селе Учкекен на улице Базарной совершил подрыв неизвестный мужчина. Он погиб. Как отмечает газета «Известия», смертник подъехал к зданию местного управления ФСБ на машине. Он ворвался во двор и бросился к сотрудникам службы, после чего произошел взрыв.

По данным «Интерфакс», пострадал сотрудник спецслужбы и один гражданский. «Известия» пишет о шести пострадавших. По информации газеты, машина злоумышленника с 2016 года была списана на утилизацию.

Сейчас оцеплено место взрыва, его изучают оперативные и следственные органы. Источник агентства «Интерфакс» указывает, что подрывник мог принадлежать к одной из экстремистских группировок. Собеседник рассказал, что перед взрывом мужчина крикнул «Аллаху Акбар».

По данным Mash, утром в органы сообщили о подорванном подозрительном пакете. На место отправилась полиция, место оцепили. В этот момент неизвестный подбежал к зданию ФСБ и подорвался.

Взрыв Теракт

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