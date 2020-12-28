В Грозном расстреляли двух полицейских

Чечня

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Днем 28 декабря в Чечне неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

Происшествие случилось в столице республики, Грозном. По данным телеграм-канала Life Shot, стрельба произошла в центре города, сейчас район оцеплен.

По информации источника ТАСС, во время нападения погибли два сотрудника правоохранительных органов. Между тем, телеграм-канал Baza сообщил, что один из полицейсикх выжил, но находится в тяжелом состоянии.

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ТАСС назвало нападавших боевиками. Однин из них был убит во время перестрелки, написал телеканал «360». По данным RT, остальные нападавшие скрылись, сейчас ведется их розыск.

В следкоме Чечни корреспонеднту РБК сказали, что у ведомства нет информации о случившемся.

Ранее Юга.ру писали, что 11 декабря в другом кавказском регионе, Карачаево-Черкессии, произошел взрыв около здания ФСБ.

Грозный Полиция смерть Стрельба Терроризм

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