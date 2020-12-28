Компания «Led Group» украсила гирляндами краснодарский трамвай

Трамвай со светодиодными гирляндами курсирует каждый день по разным маршрутам. С 21 по 27 декабря украшенный трамвай ездил по маршрутам №№ 4, 5, 9, 10, 12, 20, 22.

Далее он появится на следующих маршрутах:

№ 1 — 28 декабря и 3 января,

№ 4 — 29 декабря, 4 и 9 января,

№ 5 — 30 декабря, 5 и 10 января,

№ 8 — 31 декабря, 6 января,

№ 20 — 1 и 7 января,

№ 22 — 2 и 8 января.

«Наша компания более 9 лет занимается поставками современного светодиодного освещения для интерьеров, архитектуры и новогодних иллюминаций в Краснодарском крае. Не первый год сотрудничаем с МУП КТТУ, и это не первый трамвай КТТУ, на который «Led Group» поставляла гирлянды, однако ранее это было платно. В этом году у предприятия юбилей — 120 лет, и мы решили сделать им подарок, порадовав и жителей города очередным светящимся новогодним трамваем», — сказал директор по развитию компании «Led Group» Леонид Поликов.

В пресс-службе компании отметили, что для украшения трамвая использовано 150 м светодиодной гирлянды «Нить» с эффектом мерцания.