В конце декабря на Кубани будет до 18 °C

В Краснодарском крае 28, 29 и 30 декабря ожидается теплая погода, практически без осадков

В понедельник температура в крае поднимется до 4-9 °C, в северной половине Кубани — до 1-6 °C. По данным регионального гидрометцентра, в южных городах ожидается 11-16 °C. Утром возможен туман, на Черноморском побережье пройдет небольшой дождь, в других районах преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами 12-17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 28 декабря воздух прогреется до 7 °C. Будет пасмурно и без осадков, ветер 4 м/с.

В ночь на 29 и 30 декабря в регионе будет -2...+3 °C, днем столбики термометров покажут 7-12 °C. В северной половине края будет несколько холоднее — 3-8 °C. На Черноморском побережье ночью прогнозируют 6-11 °C, днем — 10-15 °C. На участке Анапа-Геленджик синоптики ожидают до 18 °C. Ветер 4-9 м/с.

Ожидается переменная облачность и сухая погода. Ветер 6-11 м/, с порывами до 12-17 м/с.

В краевой толице в ночь на вторник и среду прогнозируют 2-8 °C. Днем краснодарцев ждет 8-13 °C, ветер 3 м/с.