Власти Кубани хотят ликвидировать стихийную торговлю и сделать парковку в районе Азишской пещеры

Напомним, в начале декабря стало известно, что на Кубани собираются создать туристический кластер «Курджипский» в Апшеронском районе. Объем инвестиций оценили в 5,65 млрд рублей.

25 декабря в пресс-службе администрации края рассказали, что в регионе разработают дорожную карту по развитию района Азишской пещеры. Это позволит упорядочить торговую деятельность и распределить транспорт, который привозит экскурсионные группы к объекту.

«Ежегодно тысячи человек посещают «Большую Азишскую пещеру». Однако люди постоянно сталкиваются с отсутствием стоянки для автомобилей, объектов законной торговли и мест отдыха», — отметил глава департамента потребсферы Кубани Роман Куринный.