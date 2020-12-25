Власти Кубани хотят ликвидировать стихийную торговлю и сделать парковку в районе Азишской пещеры
Власти Краснодарского края 25 декабря рассказали о планах по развитию района Азишской пещеры
Напомним, в начале декабря стало известно, что на Кубани собираются создать туристический кластер «Курджипский» в Апшеронском районе. Объем инвестиций оценили в 5,65 млрд рублей.
В границы кластера войдут такие памятники природы, как Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишские пещеры, Камышанова поляна, а также поселок Мезмай, в котором есть Орлиная полка, хутор Гуамка и станица Нижегородская.
25 декабря в пресс-службе администрации края рассказали, что в регионе разработают дорожную карту по развитию района Азишской пещеры. Это позволит упорядочить торговую деятельность и распределить транспорт, который привозит экскурсионные группы к объекту.
«Ежегодно тысячи человек посещают «Большую Азишскую пещеру». Однако люди постоянно сталкиваются с отсутствием стоянки для автомобилей, объектов законной торговли и мест отдыха», — отметил глава департамента потребсферы Кубани Роман Куринный.
Власти собираются демонтировать незаконные постройки вдоль автомобильной дороги, ликвидировать стихийную торговлю и сделать парковку.
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Большая Азишская пещера расположена у границы Краснодарского края и Адыгеи, в междуречье рек Белой и Курджипс. Ранее Юга.ру писали о планах властей республики по развитию территории. Так, с 2018 года в Адыгее строят новую высокогорную трассу до плато Лагонаки. В следующем году планируется построить еще 10 км этой дороги. А до 2024 года хотят создать горнолыжный курорт «Лагонаки».
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