В Сочи при пожаре в доме погибла пенсионерка

Краснодарский край

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Вечером 10 декабря в Хостинском районе Сочи произошел пожар в частном доме, во время которого погибла его хозяйка

В 17:57 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России получил сообщение о возгорании в частном доме в Раздольском сельском округе. В 17:58 на улицу Шоссейную направили спасателей. В 18:17 огонь полностью потушили, на месте работали семь человек и две машины.

В одной из комнат сгоревшего дома спасатели нашли тело 63-летней местной жительницы. По предварительной информации, она была хозяйкой дома.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина и очаг возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в июле в Адыгее в пожаре погиб мужчина, еще один человек получил ожоги 80% тела.

МЧС Пожары Следственный комитет смерть Сочи

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