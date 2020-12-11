В Сочи при пожаре в доме погибла пенсионерка
Вечером 10 декабря в Хостинском районе Сочи произошел пожар в частном доме, во время которого погибла его хозяйка
В 17:57 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России получил сообщение о возгорании в частном доме в Раздольском сельском округе. В 17:58 на улицу Шоссейную направили спасателей. В 18:17 огонь полностью потушили, на месте работали семь человек и две машины.
В одной из комнат сгоревшего дома спасатели нашли тело 63-летней местной жительницы. По предварительной информации, она была хозяйкой дома.
Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина и очаг возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в июле в Адыгее в пожаре погиб мужчина, еще один человек получил ожоги 80% тела.
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