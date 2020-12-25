«Билайн» предложил выбирать покупки с помощью видеостримов

Сервис обеспечивает привычное взаимодействие с консультантами ретейл-точек или шоурумов, при этом сохраняя клиентам комфортную и безопасную домашнюю обстановку. По желанию пользователь может не включать камеру во время видеотрансляции. Общаться с персоналом магазина можно как текстом, так и видеостримом в режиме реального времени.



Сервис удобен и прост в обращении не только для покупателей, но и для владельцев интернет-магазинов, недвижимости и других отраслей, демонстрирующих товар или услуги на сайте. Достаточно просто встроить в код сайта виджет в виде кнопки, которая будет отображаться на карточках товара и других страницах магазина. Решение имеет гибкие настройки и поддерживает инструменты для вовлечения и удержания внимания покупателя до появления сотрудника, который проведет онлайн-трансляцию товара.