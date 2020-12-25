«Билайн» предложил выбирать покупки с помощью видеостримов
«Билайн» запустил сервис «Билайн.Стрим», который поможет покупателям выбирать товары и услуги в онлайн-магазинах с помощью видеостримов
Сервис обеспечивает привычное взаимодействие с консультантами ретейл-точек или шоурумов, при этом сохраняя клиентам комфортную и безопасную домашнюю обстановку. По желанию пользователь может не включать камеру во время видеотрансляции. Общаться с персоналом магазина можно как текстом, так и видеостримом в режиме реального времени.
Сервис удобен и прост в обращении не только для покупателей, но и для владельцев интернет-магазинов, недвижимости и других отраслей, демонстрирующих товар или услуги на сайте. Достаточно просто встроить в код сайта виджет в виде кнопки, которая будет отображаться на карточках товара и других страницах магазина. Решение имеет гибкие настройки и поддерживает инструменты для вовлечения и удержания внимания покупателя до появления сотрудника, который проведет онлайн-трансляцию товара.
«Не отходя от кассы»:
«Массовый переход покупок в онлайн, вызванный пандемией, потребовал развития новых форматов связи между покупателями и ретейлом. Возможности «Билайн.Стрим» позволяют онлайн-покупателям дополнить цифровой опыт покупки живым просмотром товара и общением с консультантом, что значительно облегчает выбор и решение о покупке», — сказал директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Евгений Коробов.
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