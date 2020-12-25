Курорт «Роза Хутор» запустил первую в РФ канатную дорогу D-line
25 декабря курорт «Роза Хутор» объявил о запуске 30-го по счету подъемника
Новая канатка называется «Веро́ника». Ее протяженность — 2039 метров, перепад высот — 661 метр, она может перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с.
«Это первая в РФ канатная дорога серии D-line. При ее создании австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen Gmbh использовала 205 новшеств, 31 инновацию и 14 патентов. Концепция предусматривает повышенный уровень комфорта и безопасности. Новая модель кабины D-Line более просторная, оснащена системой вентиляции, индивидуальным освещением и антискользящим покрытием. Есть складное сиденье и одноуровневый доступ для перевозки маломобильных граждан и детских колясок, а также специальные держатели для лыж, сноубордов или велосипедов», — рассказали в пресс-службе курорта.
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Система управления этой канатной дорогой предоставляет операторам новые возможности для контроля поездок: отслеживание состояния каждой кабины и погодных условий на каждой опоре, регулирование освещения, управление громкоговорителями. Также система сохраняет всю историю эксплуатации канатной дороги, что облегчает обслуживание. Кроме того, канатная дорога лифт R — первая в РФ отцепляемая канатная дорога производства Doppelmayr с 10-местными кабинами.
«Для фирмы Doppelmayr данный проект особо значим. В первую очередь, мы рады, что наше долгосрочное сотрудничество с «Роза Хутор» сопровождается высокой степенью взаимного доверия, и это определяет максимальную ответственность во всех наших отношениях. Во-вторых, это первый подъемник в РФ и СНГ нового модельного ряда D-Line — на сегодня самого современного оборудования в мире! Мы гордимся тем, что совместно с «Роза Хутор» нам удается из года в год реализовывать проекты мирового уровня. Надеемся, новый подъемник получит высокую оценку гостей курорта и оправдает все ожидания нашего клиента!» — сказал руководитель направления РФ и СНГ Doppelmayr Seilbahnen Gmbh Валерий Яшин.
Новая канатная дорога расположена на Южном склоне хребта Аибга и проходит параллельно действующему кресельному подъемнику «Эдельвейс». Лыжники и сноубордисты очень любят катание именно по этому склону — он более открытый, с широкими и пологими трассами. Появление здесь еще одной «транспортной артерии» позволит избежать очередей в период пиковой загрузки и сделает отдых гостей более удобным.
«Открытие «Веро́ники» для нас, безусловно, главное и самое ожидаемое событие сезона. Особенно приятно, что мы смогли запустить его в это сложное время и тем самым порадовать наших гостей. Уверен, что технологичность и комфорт новой канатной дороги самым позитивным образом скажутся на их настроении и общем впечатлении от отдыха на нашем курорте», — заявил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Для предотвращения распространения коронавируса и по требованиями РПН на курорте действует комплекс мер при работе с гостями канатных дорог. Курорт старается не допускать очередей при посадке на подъемник. В этих местах сотрудники напоминают гостям о необходимости соцдистанции и ношения масок. Кроме того, на всех станциях с интервалом в 30 минут включают аудиооповещение о действующих ограничениях и рекомендациях курорта. Его записал бургомистр «Роза Хутор» Николай Фоменко.
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