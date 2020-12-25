Как краснодарские ТРЦ и супермаркеты будут работать в Новый год
Несмотря на пандемию коронавируса, большинство торговых центров и магазинов в Краснодаре увеличили время работы, а некоторые даже перешли на круглосуточный режим.
Юга.ру изучили расписание работы ТРЦ и гипермаркетов в конце декабря и на январских каникулах. В оглавлении можно кликнуть на интересующий вас магазин.
- «OZ МОЛЛ»
- «СБС Мегамолл»
- «Галерея Краснодар»
- «Мега Адыгея-Кубань»
- «Красная Площадь»
- «Карнавал»
- «Табрис»
- «Пятёрочка»
- «Перекрёсток»
- «O'КЕЙ»
- «Ашан»
- Metro Cash and Carry
- «Магниты» крупных форматов
|
«OZ МОЛЛ»
|
с 25 декабря
|с 10:00 до 23:00
|
31 декабря
|с 10:00 до 19:00
|
1 января
|с 15:00 до 22:00
|
с 2 января
|с 10:00 до 22:00
|
«СБС Мегамолл»
|
до 30 декабря
|с 10:00 до 22:00
|
31 декабря
|с 10:00 до 18:00
|
1 января
|с 12:00 до 22:00
|
с 2 января
|с 10:00 до 22:00
|
«Леруа Мерлен»
|
31 декабря
|с 8:00 до 18:00
|
1 января
|выходной
|
с 2 января
|с 8:00 до 23:00
|
МФЦ
|
до 30 декабря
|с 10:00 до 19:00
|
с 31 декабря
|выходной
|
с 9 января
|с 10:00 до 19:00
|
«Галерея Краснодар»
|
по 30 декабря
|с 10:00 до 23:00
|
31 декабря
|с 10:00 до 20:00
|
1 января
|с 12:00 до 22:00
|
с 2 января
|с 10:00 до 22:00
|
«МЕГА Адыгея-Кубань»
|
по 30 декабря
|с 10:00 до 23:00
|
31 декабря
|с 10:00 до 18:00
|
1 января
|с 14:00 до 22:00
|
с 2 января
|с 10:00 до 22:00
|
«Леруа Мерлен»
|
31 декабря
|с 8:00 до 18:00
|
1 января
|выходной
|
с 2 января
|с 8:00 до 23:00
|
«Красная Площадь»
|
с 25 декабря
|с 10:00 до 23:00
|
31 декабря
|с 10:00 до 20:00
|
1 января
|с 15:00 до 22:00
|
с 2 января
|с 10:00 до 22:00
|
«Карнавал»
|
с 10:00 до 22:00*
*(арендаторы могут сами формировать график работы)
|
Супермаркеты
|
по 30 декабря
|круглосуточно
|
31 декабря
|до 23:00
|
1 января
|с 10:00
|
Универсамы
|
31 декабря
|до 21:00
|
1 января
|с 12:00
*(график работы в этот и следующие дни может быть скорректирован в зависимости от изменений в расписании работы торгового центра, в котором находится магазин)
|
Супермаркеты
|
31 декабря
|до 22:00
|
1 января
|с 13:00
*(график работы в этот и следующие дни может быть скорректирован в зависимости от изменений в расписании работы торгового центра, в котором находится магазин)
|
Гипермаркеты
|
с 25 декабря
|круглосуточно
|
31 декабря
|до 21:00
|
1 января
|с 13:00
|
с 2 января
|по графику
|
Гипермаркеты
|
ул. Уральская, 71
|
до 30 декабря
|с 8:00 до 23:00
|
31 декабря
|с 8:00 до 20:00
|
1 января
|выходной
|
с 2 января
|с 10:00
|
ул. Шоссе Нефтяников, 42
|
до 30 декабря
|с 8:00 до 24:00
|
31 декабря
|с 8:00 до 20:00
|
1 января
|выходной
|
с 2 января
|с 10:00
|
аул Новая Адыгея,
|
до 30 декабря
|с 8:00 до 24:00
|
31 декабря
|с 8:00 до 20:00
|
1 января
|выходной
|
с 2 января
|с 10:00
|
Магазины
|
ул. Крылатая, 2
|
с 7:00 до 23:00
|
ул. Ростовское Шоссе, 30
|
с 7:00 до 23:00
|
аул Новая Адыгея,
|
с 5:00 до 23:00
Магазины «Магнит Семейный» по следующим пяти адресам работают круглосуточно все дни, кроме 31 декабря. В этот день они закроют свои двери в 22:00:
|ул. Покрышкина, 3
|ул. Лизы Чайкиной, 2/1
|ул. Солнечная, 18/3
|ул. 40-летия Победы, 174
|п. Березовый, ул. Ейское шоссе, 40
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