Как краснодарские ТРЦ и супермаркеты будут работать в Новый год

Краснодарский край ,

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Несмотря на пандемию коронавируса, большинство торговых центров и магазинов в Краснодаре увеличили время работы, а некоторые даже перешли на круглосуточный режим.

Юга.ру изучили расписание работы ТРЦ и гипермаркетов в конце декабря и на январских каникулах. В оглавлении можно кликнуть на интересующий вас магазин.

«OZ МОЛЛ»
ул. Крылатая, 2

с 25 декабря

 с 10:00 до 23:00

31 декабря

 с 10:00 до 19:00

1 января

 с 15:00 до 22:00

с 2 января

 с 10:00 до 22:00

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«СБС Мегамолл»
ул. Уральская, 79/1

до 30 декабря

 с 10:00 до 22:00

31 декабря

 с 10:00 до 18:00

1 января

 с 12:00 до 22:00

с 2 января

 с 10:00 до 22:00

«Леруа Мерлен»

31 декабря

 с 8:00 до 18:00

1 января

 выходной

с 2 января

 с 8:00 до 23:00

МФЦ

до 30 декабря

 с 10:00 до 19:00

с 31 декабря
по 8 января

 выходной

с 9 января

 с 10:00 до 19:00

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«Галерея Краснодар»
ул. Головатого, 313

по 30 декабря

 с 10:00 до 23:00

31 декабря

 с 10:00 до 20:00

1 января

 с 12:00 до 22:00

с 2 января

 с 10:00 до 22:00

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«МЕГА Адыгея-Кубань»
аул Новая Адыгея,
ул. Тургеневское Шоссе, 27

по 30 декабря

 с 10:00 до 23:00

31 декабря

 с 10:00 до 18:00

1 января

 с 14:00 до 22:00

с 2 января

 с 10:00 до 22:00

«Леруа Мерлен»

31 декабря

 с 8:00 до 18:00

1 января

 выходной

с 2 января

 с 8:00 до 23:00

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«Красная Площадь»
ул. Дзержинского, 100

с 25 декабря

 с 10:00 до 23:00

31 декабря

 с 10:00 до 20:00

1 января

 с 15:00 до 22:00

с 2 января

 с 10:00 до 22:00

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«Карнавал»
ул. Будённого, 2

с 10:00 до 22:00*

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*(арендаторы могут сами формировать график работы)

Супермаркеты
«Табрис»

по 30 декабря

 круглосуточно

31 декабря

 до 23:00

1 января

 с 10:00

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Универсамы
«Пятёрочка»

31 декабря

 до 21:00

1 января

 с 12:00

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*(график работы в этот и следующие дни может быть скорректирован в зависимости от изменений в расписании работы торгового центра, в котором находится магазин)

Супермаркеты
«Перекрёсток»

31 декабря

 до 22:00

1 января

 с 13:00

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*(график работы в этот и следующие дни может быть скорректирован в зависимости от изменений в расписании работы торгового центра, в котором находится магазин)

Гипермаркеты
«О’КЕЙ»

с 25 декабря

 круглосуточно

31 декабря

 до 21:00

1 января

 с 13:00

с 2 января

 по графику

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Гипермаркеты
«Ашан»

ул. Уральская, 71

до 30 декабря

 с 8:00 до 23:00

31 декабря

 с 8:00 до 20:00

1 января

 выходной

с 2 января

 с 10:00

ул. Шоссе Нефтяников, 42

до 30 декабря

 с 8:00 до 24:00

31 декабря

 с 8:00 до 20:00

1 января

 выходной

с 2 января

 с 10:00

аул Новая Адыгея,
ул. Тургеневское Шоссе, 27

до 30 декабря

 с 8:00 до 24:00

31 декабря

 с 8:00 до 20:00

1 января

 выходной

с 2 января

 с 10:00

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Магазины
Metro Cash and Carry

ул. Крылатая, 2

с 7:00 до 23:00

ул. Ростовское Шоссе, 30

с 7:00 до 23:00

аул Новая Адыгея,
ул. Тургеневское шоссе, 27/2

с 5:00 до 23:00

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Магазины «Магнит Семейный» по следующим пяти адресам работают круглосуточно все дни, кроме 31 декабря. В этот день они закроют свои двери в 22:00:

ул. Покрышкина, 3
ул. Лизы Чайкиной, 2/1
ул. Солнечная, 18/3
ул. 40-летия Победы, 174
п. Березовый, ул. Ейское шоссе, 40

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Новый год Торговля

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