Как краснодарские ТРЦ и супермаркеты будут работать в Новый год

Несмотря на пандемию коронавируса, большинство торговых центров и магазинов в Краснодаре увеличили время работы, а некоторые даже перешли на круглосуточный режим.

Юга.ру изучили расписание работы ТРЦ и гипермаркетов в конце декабря и на январских каникулах. В оглавлении можно кликнуть на интересующий вас магазин.