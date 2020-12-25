В Краснодаре запустили навигацию «Яндекса» для грузовиков
«Яндекс» с 25 декабря запустил грузовую навигацию в Краснодаре
Теперь водители смогут ставить в «Яндекс.Навигаторе» маршруты специально для грузовиков. Новая функция будет учитывать все параметры автомобилей: габариты, максимальную разрешенную и фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, наличие прицепа и экологический класс.
Руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук рассказал, что для запуска грузовой навигации специалисты разметили более 32 тыс. км дорог по всей России. Их снимали профессиональные картографы и сами пользователи. В Краснодаре разметили грузовые ограничения на 320 км дорог, а еще добавили на карту 595 знаков, регулирующих движение большегрузов.
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Для использования функции водителю необходимо зайти в меню и в настройках включить маршруты для грузовиков, указав параметры своей машины. Поддержка функции есть и в веб-версии «Яндекс.Карт». В ней можно заранее изучить маршрут в разделе «Зеркала» — посмотреть снимки дороги и оценить ее качество.
Кроме того, водители могут помогать совершенствовать грузовую навигацию через приложение «Народная карта» для Android и снимать в нем маршруты во время поездок. С загруженных фотографий картографы смогут получить информацию об ограничениях для грузовиков и добавить ее на карту навигатора, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
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