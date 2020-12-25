В Краснодаре запустили навигацию «Яндекса» для грузовиков

Теперь водители смогут ставить в «Яндекс.Навигаторе» маршруты специально для грузовиков. Новая функция будет учитывать все параметры автомобилей: габариты, максимальную разрешенную и фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, наличие прицепа и экологический класс.

Руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук рассказал, что для запуска грузовой навигации специалисты разметили более 32 тыс. км дорог по всей России. Их снимали профессиональные картографы и сами пользователи. В Краснодаре разметили грузовые ограничения на 320 км дорог, а еще добавили на карту 595 знаков, регулирующих движение большегрузов.