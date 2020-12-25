На Кубани в конце недели сначала похолодает до -12 °С, а потом потеплеет до 16 °С

Синоптики рассказали, какой будет погода с 25 по 27 декабря в Краснодарском крае

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 25 декабря переменная облачность и без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 6-8 °С. В целом по краю возможны дожди и гололед. Днем столбики термометров покажут 4-9 °С, а в северной части региона — 1-6 °С. Ночью на востоке края похолодает до -12 °С.

На Черноморском побережье в пятницу переменная облачность и местами дожди. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 м/с с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит 7-12 °С.

С 26 по 27 декабря в регионе переменная облачность, дожди, в ночь на субботу возможен мокрый снег или сильный дождь. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с, в отдельных районах — до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью в субботу составит 0…5 °С, в западной половине края — 5-10 °С. В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до 10 °С ночью и до 7-12 °С днем, а на юге до 17 °С.

На Черноморском побережье в выходные дни переменная облачность, местами дождь. Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11 °С, на участке Анапа — Геленджик — до 9-14 °С. Днем потеплеет до 11-16 °С.