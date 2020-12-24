На Кубани сотрудник Росгвардии выстрелил в жену из ружья
Портал Юга.ру 24 декабря узнал о том, что в Тимашевском районе сотрудника Росгвардии уволили после того, как он ранил свою жену из ружья
Что случилось? В Тимашевске в одном из домов на улице 10-я Линия в садовом товариществе «Индустриальный» вечером 19 декабря произошла ссора между супругами. Во время конфликта 23-летний мужчина минимум два раза выстрелил из гладкоствольного ружья в свою 22-летнюю жену.
Парень сам вызвал полицию и скорую. Девушку госпитализировали в больницу. Сейчас ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.
Правоохранители задержали мужчину. Тимашевский межрайонный следственный отдел возбудил против него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).
Следователь намерен ходатайствовать о заключении фигуранта уголовного дела под стражу. Расследование дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили 21 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Кем оказался стрелявший? 23 декабря «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что 23-летний фигурант дела служит в Росгвардии водителем во вневедомственной охране.
По данным издания, молодой человек был в отпуске и перебрал с алкоголем.
«После длительной службы взял заслуженный отпуск. А в выходной день решил отдохнуть. Но с выпивкой парень перебрал, стал «строить» свою молодую супругу и намеревался убить», — объяснили его действия журналисты.
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Что сказали в Росгвардии? В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю 24 декабря сообщили порталу Юга.ру, что провели проверку по факту случившегося. Сотрудника уволили и собираются привлечь к ответственности в соответствии с законом.
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