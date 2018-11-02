В Кабардино-Балкарии мужчина застрелил жену из автомата
В Терском районе Кабардино-Балкарии 31 октября мужчина во время ссоры убил жену из автомата
По версии следствия, примерно в 5:00 пьяный 34-летний местный житель начал ссориться со своей супругой. Во время конфликта мужчина взял автомат АКС-74У, который незаконно хранил дома, и выстрелил четыре раза в жену. От ранений женщина скончалась на месте.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов). Его заключили под стражу, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
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