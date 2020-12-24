В Краснодарском крае второй раз с начала недели от ковида умерли 14 человек за сутки

Власти Кубани 24 декабря подтвердили смерть 14 пациентов с диагностированным COVID-19 за сутки

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 185 новых носителей коронавируса. В ковид-госпиталях зафиксировали 14 летальных исходов. Позже оперштаб Кубани рассказал подробности об умерших пациентах.

За сутки в больницах Краснодара скончались четыре человека. Так, в краевой клинической больнице умерли двое: 57-летняя женщина и 74-летний мужчина. У обоих пациентов на фоне COVID-19 развилась двусторонняя пневмония тяжелой формы.

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Еще по одному летальному случаю зафиксировали в краевом госпитале ветеранов войн и специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ). В госпитале скончалась 82-летняя краснодарка с гипертонией. Врачи СКИБ потеряли 58-летнего пациента. Мужчина страдал ишемией и хроническим пиелонефритом [воспалительный процесс инфекционного происхождения в почках].

В инфекционных госпиталях Сочи ушли из жизни две жительницы курорта в возрасте 56 и 79 лет. У женщин из-за коронавируса началась двусторонняя пневмония. Течение болезни осложнилось наличием у пациенток гипертонии.

Также два пациента умерли в Северской ЦРБ. Это 84-летняя и 72-летняя жительницы района. Пациентки болели коронавирусом, двусторонней пневмонией и сердечно-сосудистыми патологиями.

В райбольнице Туапсе в возрасте 84 лет скончался местный житель. Пенсионер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и ишемией. Десятый случай зафиксировали в тихорецкой районной больнице. Там скончалась 77-летняя жительница райцентра с внебольничной двусторонней пневмонией и гипертонией.

В Лабинской ЦРБ умерла 64-летняя жительница Армавира. У женщины был атеросклероз. В больнице Успенского района врачи не смогли спасти 66-летнего пациента. Пенсионер также страдал тяжелой формой сахарного диабета и заболеванием сердца.

Также за сутки от коронавирусной пневмонии скончались два жителя Анапы в возрасте 56 и 69 лет. 56-летний мужчина умер в Крымской ЦРБ. У него был фиброз печени. 69-летний пациент ушел из жизни в городской больнице Анапы. Среди сопутствующих диагнозов медики выявили у него гипертонию.