В Адыгее заблокировали сайты, на которых предлагали купить человеческие органы
В конце декабря прокуратура Адыгеи рассказала о решении суда по иску против сайтов, на которых размещали объявления о человеческих органах
В ведомстве рассказали, что во время мониторинга интернета в прокуратуре Майкопа выявили два сайта, на которых были размещены предложения о купле и продаже человеческих органов. При этом, согласно федеральному закону № 4180-I, органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи, эта деятельность влечет уголовную ответственность.
Прокуратура направила в суд административные иски о признании информации на сайтах запрещенной. Суд согласился с требованиями, после чего страницы заблокировали, сообщила пресс-служба прокуратуры Адыгеи 23 декабря.
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