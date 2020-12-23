В Адыгее заблокировали сайты, на которых предлагали купить человеческие органы

В конце декабря прокуратура Адыгеи рассказала о решении суда по иску против сайтов, на которых размещали объявления о человеческих органах

В ведомстве рассказали, что во время мониторинга интернета в прокуратуре Майкопа выявили два сайта, на которых были размещены предложения о купле и продаже человеческих органов. При этом, согласно федеральному закону № 4180-I, органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи, эта деятельность влечет уголовную ответственность.