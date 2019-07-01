В Сочи заблокировали сайт, где продавали краснокнижных черепах

Краснодарский край

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Прокуратура Сочи заблокировала сайт с объявлениями о продаже краснокнижных черепах

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Прокуратура Адлерского района Сочи блокировала доступ к странице в интернете, на которой продавали дальневосточных черепах.

«Установлено, что в сети Интернет в свободном доступе было размещено объявление, содержащее публичную оферту о продаже дальневосточных черепах, занесенных в Красную Книгу России», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, ученые из Сочинского нацпарка открыли новый вид змеи.

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