В Сочи заблокировали сайт, где продавали краснокнижных черепах

Прокуратура Сочи заблокировала сайт с объявлениями о продаже краснокнижных черепах

Прокуратура Адлерского района Сочи блокировала доступ к странице в интернете, на которой продавали дальневосточных черепах.

«Установлено, что в сети Интернет в свободном доступе было размещено объявление, содержащее публичную оферту о продаже дальневосточных черепах, занесенных в Красную Книгу России», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, ученые из Сочинского нацпарка открыли новый вид змеи.