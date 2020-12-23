В Краснодаре пройдет благотворительный вечер, посвященный проблемам аутизма

В программе вечера фотопроект с подопечными фонда «Открытая среда» и просмотр короткометражного фильма о них. Организатором выступила волонтер Алина Перадзе.

«Идея родилась год назад, когда я занималась с ребятами. Друзья стали реагировать, смотря мои посты и истории в соцсетях, интересовались, чем люди с аутизмом отличаются от нас. Задача проекта — показать ребят в привычной для нас обстановке и стереть грани: модная одежда, мейк, прическа, хорошая студия, вспышки фотоаппаратов. Для многих из нас это обычный день, а для них это еще одни подарок и новый опыт», — рассказала Перадзе.