В Краснодаре пройдет благотворительный вечер, посвященный проблемам аутизма
В краснодарском Центре современного искусства «Типография» 24 декабря пройдет благотворительный вечер «Я такой же, как ты», посвященный проблемам аутизма
В программе вечера фотопроект с подопечными фонда «Открытая среда» и просмотр короткометражного фильма о них. Организатором выступила волонтер Алина Перадзе.
«Идея родилась год назад, когда я занималась с ребятами. Друзья стали реагировать, смотря мои посты и истории в соцсетях, интересовались, чем люди с аутизмом отличаются от нас. Задача проекта — показать ребят в привычной для нас обстановке и стереть грани: модная одежда, мейк, прическа, хорошая студия, вспышки фотоаппаратов. Для многих из нас это обычный день, а для них это еще одни подарок и новый опыт», — рассказала Перадзе.
Она добавила, что на благотворительном вечере объявят сумму сбора, которую планируют разделить на реализацию нескольких программ для фонда «Открытая среда». Мероприятие пройдет 24 декабря в 20:00 в «Типографии».
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