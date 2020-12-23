В Краснодаре пройдет благотворительный вечер, посвященный проблемам аутизма

Краснодарский край

Распечатать

В краснодарском Центре современного искусства «Типография» 24 декабря пройдет благотворительный вечер «Я такой же, как ты», посвященный проблемам аутизма

В программе вечера фотопроект с подопечными фонда «Открытая среда» и просмотр короткометражного фильма о них. Организатором выступила волонтер Алина Перадзе. 

«Идея родилась год назад, когда я занималась с ребятами. Друзья стали реагировать, смотря мои посты и истории в соцсетях, интересовались, чем люди с аутизмом отличаются от нас. Задача проекта — показать ребят в привычной для нас обстановке и стереть грани: модная одежда, мейк, прическа, хорошая студия, вспышки фотоаппаратов. Для многих из нас это обычный день, а для них это еще одни подарок и новый опыт», — рассказала Перадзе. 

Она добавила, что на благотворительном вечере объявят сумму сбора, которую планируют разделить на реализацию нескольких программ для фонда «Открытая среда». Мероприятие пройдет 24 декабря в 20:00 в «Типографии»

Благотворительность Выставки Краснодар КЦ «Типография»

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани в ДТП погиб водитель и его 19-летний пассажир
В Краснодаре пройдет благотворительный вечер, посвященный проблемам аутизма
Первышов прокомментировал слухи о выдвижении в Госдуму России
МВД: в Краснодаре мужчины похитили банкомат и машину, а затем устроили погоню со стрельбой
В Краснодаре будут изымать частную землю для строительства трамвайной линии на Восточно-Кругликовской
В Краснодаре из-за розыска преступников общественный транспорт работает с перебоями

Лента новостей

Какой же краснодарец не любит быстрой езды?

Трамвайного патриотизма тест

Партнерский

Салат «Бычок» или курочка карри?

Новогодние рецепты, продукты для которых можно заказать в один клик

Партнерский

На расстоянии звонка

9 волшебных историй, которые возвращают веру в людей

Реклама на портале