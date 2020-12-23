«Сочи Парк» откроет дом Деда Мороза и продлит работу аттракционов

Краснодарский край

Распечатать

С 26 декабря в «Сочи Парке» начнутся праздничные гуляния и откроется усадьба Деда Мороза

Восемь тематических земель «Сочи Парка» украсят тысячи гирлянд и игрушек, также там появятся новые фотозоны. Атмосферу праздника создадут артисты театра и цирка, сказочные персонажи, музыканты и Дед Мороз. Для новогоднего волшебника в парке построили настоящую усадьбу.

Кроме того, взрослых и детей ждут в новом научно-просветительском центре «Атомариум», экспонаты которого выполнены в стилистике сказки «Алиса в Стране Чудес». Продолжатся представления в дельфинарии, а также экскурсии по совариуму.

В новогодние и рождественские праздники, с 26 декабря по 10 января, парк будет открыт с 11:00 до 21:00. 31 декабря аттракционы будут работать до 23:00, сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

«Сочи Парк» — первый в России тематический развлекательный парк, который шесть раз становился лучшим открытым парком развлечений страны. На площади 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, мини-зоопарк и другие объекты. В зимнем сезоне 2020-2021 года парк впервые будет открыт для посетителей ежедневно.

Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru. Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.

Дед Мороз Новый год Праздники Сочи Сочи Парк

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре из-за розыска преступников общественный транспорт работает с перебоями
МЧС предупредило о смерчах в Сочи
Власти Краснодара рассказали, появится ли в городе крематорий и когда
Мэр Краснодара рассказал, какой оливье будет есть на Новый год
На Кубани умерли 13 пациентов с COVID-19
Первышов: на новом стадионе ФК «Краснодар» будет играть женская команда

Лента новостей

Какой же краснодарец не любит быстрой езды?

Трамвайного патриотизма тест

Партнерский

Салат «Бычок» или курочка карри?

Новогодние рецепты, продукты для которых можно заказать в один клик

Партнерский

На расстоянии звонка

9 волшебных историй, которые возвращают веру в людей

Реклама на портале