«Сочи Парк» откроет дом Деда Мороза и продлит работу аттракционов

С 26 декабря в «Сочи Парке» начнутся праздничные гуляния и откроется усадьба Деда Мороза

Восемь тематических земель «Сочи Парка» украсят тысячи гирлянд и игрушек, также там появятся новые фотозоны. Атмосферу праздника создадут артисты театра и цирка, сказочные персонажи, музыканты и Дед Мороз. Для новогоднего волшебника в парке построили настоящую усадьбу.

Кроме того, взрослых и детей ждут в новом научно-просветительском центре «Атомариум», экспонаты которого выполнены в стилистике сказки «Алиса в Стране Чудес». Продолжатся представления в дельфинарии, а также экскурсии по совариуму.

В новогодние и рождественские праздники, с 26 декабря по 10 января, парк будет открыт с 11:00 до 21:00 . 31 декабря аттракционы будут работать до 23:00, сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

«Сочи Парк» — первый в России тематический развлекательный парк, который шесть раз становился лучшим открытым парком развлечений страны. На площади 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, мини-зоопарк и другие объекты. В зимнем сезоне 2020-2021 года парк впервые будет открыт для посетителей ежедневно.

Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru. Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.