Мобильное приложение Промсвязьбанка запустило удаленную идентификацию по биометрии
ПСБ запустил сервис удаленной идентификации в Единой биометрической системе через мобильное приложение
Теперь с помощью мобильного телефона можно открыть счет или вклад, оформить потребительский кредит и даже ипотеку. Для этого достаточно пройти удаленную идентификацию в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение. Ранее удаленная идентификация была доступна только в интернет-банке.
Чтобы стать клиентом ПСБ, нужно скачать его мобильное приложение в AppStore или Google Play, нажать кнопку «Использовать данные биометрии», подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных. После этого система переведет клиента в мобильное приложение «Биометрия» от «Ростелекома», где необходимо авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг. Далее, следуя инструкциям на экране, клиент должен подтвердить свою личность: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную последовательность чисел и, ответив на короткую анкету, подписать договор с банком.
Удаленная идентификация доступна тем гражданам, кто сдал данные в Единую биометрическую систему; ее оператором выступает «Ростелеком». Сделать это можно в одном из 13,5 тыс. отделений из этого списка. Для регистрации биометрии понадобится паспорт и номер СНИЛС.
«Единая биометрическая система создавалась, чтобы граждане могли дистанционно, безопасно и удобно получать услуги, которые требуют юридически значимого подтверждения личности. Сегодня с ростом количества мобильных интернет-пользователей внедрение удаленной идентификации через мобильное приложение видится важным шагом на пути к полной цифровизации банковских услуг», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
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«Нам важно сделать взаимодействие с банком максимально простым, быстрым и удобным. Мы с первых этапов разработки концепции участвуем в создании Единой биометрической системы, используя и расширяя ее возможности для удобства наших клиентов. Осенью 2018 года ПСБ в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных в офисах, а с сентября 2019-го клиентом банка можно стать, пройдя удаленную идентификацию в интернет-банке. Запуск удаленной идентификации в мобильном приложении позволит гражданину стать нашим клиентом и получить полный спектр банковских услуг в любом месте и в любое время — понадобятся лишь смартфон и интернет», — сказала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.
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