Теперь с помощью мобильного телефона можно открыть счет или вклад, оформить потребительский кредит и даже ипотеку. Для этого достаточно пройти удаленную идентификацию в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение. Ранее удаленная идентификация была доступна только в интернет-банке.

Чтобы стать клиентом ПСБ, нужно скачать его мобильное приложение в AppStore или Google Play, нажать кнопку «Использовать данные биометрии», подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных. После этого система переведет клиента в мобильное приложение «Биометрия» от «Ростелекома», где необходимо авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг. Далее, следуя инструкциям на экране, клиент должен подтвердить свою личность: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную последовательность чисел и, ответив на короткую анкету, подписать договор с банком.